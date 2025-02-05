Продажи авто в РФ в январе выросли на 9% год к году, до 90,5 тыс. единиц

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи на рынке автомобилей в России в январе 2025 достигли 90,5 тыс. единиц, этот показатель на 9% выше аналогичного периода 2024 года. Об этом говорится в сообщении комитета автопроизводителей АЕБ.

«По данным от ППК („Паспорт. Промышленный консалтинг“ — прим. ТАСС) — объем рынка в январе 2025 года составил 90 462 штуки, превысив продажи января прошлого года на 9%», — говорится в сообщении.

По данным самого комитета АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе составили 90,8 тыс. штук с учетом альтернативных каналов поставок.