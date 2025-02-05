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Песков отверг вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом: тут «не место эмоциям»

15:00 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг постановку вопроса о том, считает ли глава российского государства Владимир Путин врагом Владимира Зеленского.

«Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, считает ли Путин Зеленского своим врагом.

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