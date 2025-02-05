Трамп предложил заключить с Ираном «контролируемое соглашение» по ядерной программе

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп предложил заключить с Ираном мирное соглашение по ядерной программе, условия соблюдения которого стороны будут контролировать.

«Я бы предпочел контролируемое мирное ядерное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать. Мы должны начать работу над ним немедленно и устроить большой ближневосточный праздник, когда оно будет подписано и ратифицировано», — написал он своей странице в социальной сети Truth Social.