0
0
126
НОВОСТИ

Трамп предложил заключить с Ираном «контролируемое соглашение» по ядерной программе

15:32 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп предложил заключить с Ираном мирное соглашение по ядерной программе, условия соблюдения которого стороны будут контролировать.

«Я бы предпочел контролируемое мирное ядерное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать. Мы должны начать работу над ним немедленно и устроить большой ближневосточный праздник, когда оно будет подписано и ратифицировано», — написал он своей странице в социальной сети Truth Social.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 05.02.2025
Пентагон разрабатывает план полного вывода войск США из Сирии — NBC
0
47
16:00 05.02.2025
Сливочное масло лидирует среди молочной продукции по числу фальсификата — Данкверт
0
77
15:12 05.02.2025
Бастрыкин предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков молодежи до 21 года
0
182
15:00 05.02.2025
Песков отверг вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом: тут «не место эмоциям»
0
203
14:32 05.02.2025
Отчет по крушению самолета под Актау подтверждает, что экипаж выбирал аэродром для посадки
0
248
14:12 05.02.2025
РФ готова вести переговоры с Зеленским несмотря на его нелегитимность — Песков
0
298
14:00 05.02.2025
Продажи авто в РФ в январе выросли на 9% год к году, до 90,5 тыс. единиц
0
261
13:32 05.02.2025
РФ приветствует заявление госсекретаря США о признании многополярности — Песков
0
377
13:20 05.02.2025
Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области
0
355
13:05 05.02.2025
Требования Зеленского дать Украине ядерное оружие «граничат с безумием» — Песков
0
370

Возврат к списку