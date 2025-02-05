Курды будут защищать свои земли в случае ухода военных США из Сирии — представитель
17:00 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование курдских формирований «Силы демократической Сирии» (СДС) поддерживает тесную координацию с США и западной коалицией, которые усилили свое военное присутствие после смены власти в Дамаске. Об этом сообщила телеканалу Al Hadath представитель СДС Лейла Муса.
«Мы предпочитаем, чтобы американские силы оставались в Сирии до тех пор, пока ситуация в стране стабилизируется, — указала политик, комментируя информацию о заинтересованности США в выводе своих военных. — Если американские войска все-таки уйдут из Сирии, то курды будут с оружием в руках защищать свои земли и отстаивать завоевания».
НОВОСТИ
- 17:40 05.02.2025
- Объем ФНБ на 1 февраля составил 11,97 трлн руб. — Минфин РФ
- 17:12 05.02.2025
- Военные округа утратили межвидовой статус
- 16:32 05.02.2025
- Цена фьючерса на золото на бирже Comex обновила исторический максимум
- 16:12 05.02.2025
- Пентагон разрабатывает план полного вывода войск США из Сирии — NBC
- 16:00 05.02.2025
- Сливочное масло лидирует среди молочной продукции по числу фальсификата — Данкверт
- 15:32 05.02.2025
- Трамп предложил заключить с Ираном «контролируемое соглашение» по ядерной программе
- 15:12 05.02.2025
- Бастрыкин предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков молодежи до 21 года
- 15:00 05.02.2025
- Песков отверг вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом: тут «не место эмоциям»
- 14:32 05.02.2025
- Отчет по крушению самолета под Актау подтверждает, что экипаж выбирал аэродром для посадки
- 14:12 05.02.2025
- РФ готова вести переговоры с Зеленским несмотря на его нелегитимность — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать