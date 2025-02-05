Курды будут защищать свои земли в случае ухода военных США из Сирии — представитель

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование курдских формирований «Силы демократической Сирии» (СДС) поддерживает тесную координацию с США и западной коалицией, которые усилили свое военное присутствие после смены власти в Дамаске. Об этом сообщила телеканалу Al Hadath представитель СДС Лейла Муса.

«Мы предпочитаем, чтобы американские силы оставались в Сирии до тех пор, пока ситуация в стране стабилизируется, — указала политик, комментируя информацию о заинтересованности США в выводе своих военных. — Если американские войска все-таки уйдут из Сирии, то курды будут с оружием в руках защищать свои земли и отстаивать завоевания».