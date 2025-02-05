Военные округа утратили межвидовой статус
17:12 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные округа утратили межвидовой статус, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного в среду.
«Из пункта 1 слово „межвидовым“ исключить», — говорится в документе. Таким образом подразделения ВМФ и ВКС выведены из подчинения округам. В то же время указ подчиняет округам органы военной полиции.
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