17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные округа утратили межвидовой статус, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного в среду.

«Из пункта 1 слово „межвидовым“ исключить», — говорится в документе. Таким образом подразделения ВМФ и ВКС выведены из подчинения округам. В то же время указ подчиняет округам органы военной полиции.