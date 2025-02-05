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НОВОСТИ

На территории Украины USAID «косвенно поддерживает ведение боевых действий» - Defense One

18:55 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США с 2022 года передали Украине $35 млрд по линии Агентства по международному развитию (USAID), проходящего процесс ликвидации. Об этом сообщил информационный портал Defense One со ссылкой на данные USAID.

Портал подчеркивает, что агентство «не занимается и не может заниматься прямой военной поддержкой Украины», но близость некоторых украинских медицинских учреждений к линии фронта приводит к тому, что «гражданская и военная системы здравоохранения в значительной мере пересекаются». Таким образом, отмечает Defense One, за счет поддержки гражданской системы здравоохранения Украины USAID «косвенно поддерживает ведение боевых действий». Кроме того, по словам представителя администрации США высокого ранга, которые приводит портал, USAID «сыграло важную роль в учете поставок на Украину американского оружия и другой помощи».

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