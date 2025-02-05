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НОВОСТИ

Аргентина собирается покинуть Всемирную организацию здравоохранения

19:10 05.02.2025 Источник: Интерфакс

Президент Аргентины Хавьер Милей принял решение вывести страну из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает в среду аргентинская газета "Кларин".

"Президент Хавьер Милей поручил главе МИД Херардо Вертейну вывести Аргентину из ВОЗ. Причиной для этого стала система управления в стране в период пандемии коронавируса, что привело нас к самым жестким ограничениям в мире", - приводит издание слова представителя президентской администрации Мануэля Адорни.

"Аргентинцы не позволят, чтобы международная организация вмешивалась в наш суверенитет, и тем более в наше здравоохранение", - отметил он.

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