Аргентина собирается покинуть Всемирную организацию здравоохранения

19:10 Источник: Интерфакс

Президент Аргентины Хавьер Милей принял решение вывести страну из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает в среду аргентинская газета "Кларин".

"Президент Хавьер Милей поручил главе МИД Херардо Вертейну вывести Аргентину из ВОЗ. Причиной для этого стала система управления в стране в период пандемии коронавируса, что привело нас к самым жестким ограничениям в мире", - приводит издание слова представителя президентской администрации Мануэля Адорни.

"Аргентинцы не позволят, чтобы международная организация вмешивалась в наш суверенитет, и тем более в наше здравоохранение", - отметил он.