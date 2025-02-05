В Европе думают, как можно использовать «Северный поток 2» в случае решения кризиса на Украине
19:30 05.02.2025 Источник: Интерфакс
В Европе идут дискуссии на тему того, можно ли, в случае решения кризиса на Украине, использовать газопровод "Северный поток 2" для поставок газа из РФ или для импорта экологически чистого водорода из Финляндии, сообщает немецкая газета "Хандельсблатт".
"По информации издания от правительственных и промышленных кругов, идут разговоры об использовании участка газопровода "Северный поток 2" для импорта экологичного водорода из Финляндии. Также обсуждают возможную транспортировку газа из России после заключения мира на Украине", - информирует издание.
"Хандельсблатт" напоминает, что в Берлине отрицают наличие планов относительно будущего "Северного потока 2". Но источники утверждают, что немецкое правительство не хотело бы бросить этот инфраструктурный объект на волю судьбы.
НОВОСТИ
- 19:10 05.02.2025
- Аргентина собирается покинуть Всемирную организацию здравоохранения
- 18:55 05.02.2025
- На территории Украины USAID «косвенно поддерживает ведение боевых действий» - Defense One
- 17:40 05.02.2025
- Объем ФНБ на 1 февраля составил 11,97 трлн руб. — Минфин РФ
- 17:12 05.02.2025
- Военные округа утратили межвидовой статус
- 17:00 05.02.2025
- Курды будут защищать свои земли в случае ухода военных США из Сирии — представитель
- 16:32 05.02.2025
- Цена фьючерса на золото на бирже Comex обновила исторический максимум
- 16:12 05.02.2025
- Пентагон разрабатывает план полного вывода войск США из Сирии — NBC
- 16:00 05.02.2025
- Сливочное масло лидирует среди молочной продукции по числу фальсификата — Данкверт
- 15:32 05.02.2025
- Трамп предложил заключить с Ираном «контролируемое соглашение» по ядерной программе
- 15:12 05.02.2025
- Бастрыкин предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков молодежи до 21 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать