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В Европе думают, как можно использовать «Северный поток 2» в случае решения кризиса на Украине

19:30 05.02.2025 Источник: Интерфакс

В Европе идут дискуссии на тему того, можно ли, в случае решения кризиса на Украине, использовать газопровод "Северный поток 2" для поставок газа из РФ или для импорта экологически чистого водорода из Финляндии, сообщает немецкая газета "Хандельсблатт".

"По информации издания от правительственных и промышленных кругов, идут разговоры об использовании участка газопровода "Северный поток 2" для импорта экологичного водорода из Финляндии. Также обсуждают возможную транспортировку газа из России после заключения мира на Украине", - информирует издание.

"Хандельсблатт" напоминает, что в Берлине отрицают наличие планов относительно будущего "Северного потока 2". Но источники утверждают, что немецкое правительство не хотело бы бросить этот инфраструктурный объект на волю судьбы.

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