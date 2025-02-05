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Правительству будет дано поручение президента создать программу восстановления приграничья

19:45 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин намерен поручить федеральному правительству вместе с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном проработать программу восстановления приграничья.

«Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен. Такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства РФ эту программу восстановления приграничья проработать. В ближайшее время с коллегами на эту тему посоветуемся, и со своей стороны правительство тоже сделает соответствующие предложения», — сказал Путин на встрече с Хинштейном, отвечая на соответствующие предложения.

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