Израиль решил покинуть Совет ООН по правам человека

21:10 Источник: Интерфакс

Израильские власти приняли решение вывести страну из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), заявил в среду глава МИД Израиля Гидеон Саар.

"СПЧ ООН традиционно защищал нарушителей прав человека, разрешая им укрываться от пристального внимания по отношению к ним. Вместе этого СПЧ ООН маниакально демонизировал единственную демократию на Ближнем Востоке - Израиль", - приводит портал Ynet слова министра.