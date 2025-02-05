0
0
164
НОВОСТИ

Израиль решил покинуть Совет ООН по правам человека

21:10 05.02.2025 Источник: Интерфакс

Израильские власти приняли решение вывести страну из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), заявил в среду глава МИД Израиля Гидеон Саар.

"СПЧ ООН традиционно защищал нарушителей прав человека, разрешая им укрываться от пристального внимания по отношению к ним. Вместе этого СПЧ ООН маниакально демонизировал единственную демократию на Ближнем Востоке - Израиль", - приводит портал Ynet слова министра.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 05.02.2025
Правительству будет дано поручение президента создать программу восстановления приграничья
0
286
19:30 05.02.2025
В Европе думают, как можно использовать «Северный поток 2» в случае решения кризиса на Украине
0
323
19:10 05.02.2025
Аргентина собирается покинуть Всемирную организацию здравоохранения
0
318
18:55 05.02.2025
На территории Украины USAID «косвенно поддерживает ведение боевых действий» - Defense One
0
353
17:40 05.02.2025
Объем ФНБ на 1 февраля составил 11,97 трлн руб. — Минфин РФ
0
403
17:12 05.02.2025
Военные округа утратили межвидовой статус
0
462
17:00 05.02.2025
Курды будут защищать свои земли в случае ухода военных США из Сирии — представитель
0
422
16:32 05.02.2025
Цена фьючерса на золото на бирже Comex обновила исторический максимум
0
472
16:12 05.02.2025
Пентагон разрабатывает план полного вывода войск США из Сирии — NBC
0
514
16:00 05.02.2025
Сливочное масло лидирует среди молочной продукции по числу фальсификата — Данкверт
0
530

Возврат к списку