Израиль решил покинуть Совет ООН по правам человека
21:10 05.02.2025 Источник: Интерфакс
Израильские власти приняли решение вывести страну из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), заявил в среду глава МИД Израиля Гидеон Саар.
"СПЧ ООН традиционно защищал нарушителей прав человека, разрешая им укрываться от пристального внимания по отношению к ним. Вместе этого СПЧ ООН маниакально демонизировал единственную демократию на Ближнем Востоке - Израиль", - приводит портал Ynet слова министра.
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