Четверть россиян сочетают основную работу с подработкой — опрос
10:32 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверть опрошенных россиян признались, что в данный момент подрабатывают. При этом 47% говорят, что хотели бы подрабатывать удаленно, об этом свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co, поступившие в ТАСС.
«Четверть опрошенных россиян (26%) признались, что в данный момент подрабатывают. В то же время 41% из них поделились, что у них есть планы на подработку и в 2025 году», — говорится в результатах опроса.
Среди тех, кто планирует подрабатывать в текущем году, почти треть (29%) выбирают сферу ИТ. Сферу услуг и торговлю отметили по 14% опрошенных. Следом идет строительная отрасль с 10% планирующих там подработку и транспортный сектор — с 5%. Остальные типы занятости набрали менее 5% каждый.
Большинство участников исследования (40%) предпочитают гибкий график подработки. Популярен также сменный график и проектная работа, их указали по 20% респондентов.
При этом 47% хотели бы подрабатывать удаленно, а 20% не против выезжать из дома. Для 33% формат не имеет значения. При этом 43% респондентов, планируют подработку без официального оформления.
Половина респондентов (50%), планирующих подработку, хотели бы ежемесячно получать за нее от 32 до 50 тысяч рублей. Еще 29% назвали сумму от 51 до 100 тысяч рублей, а более 100 тысяч рублей — 21% участников исследования.
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