Более 40 тыс. федеральных служащих США согласились на отсроченное увольнение — WSJ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40 тыс. сотрудников федерального правительства США согласились уволиться в обмен на выплату зарплаты до сентября. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что к концу четверга число людей, согласившихся на такое предложение, будет существенно больше. Подать заявление на увольнение в обмен на выплату зарплаты в течение восьми месяцев можно до 23:59 6 февраля.