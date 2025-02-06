ВМС Китая предотвратили нападение пиратов на судно в Аденском заливе
10:20 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) предотвратили пиратское нападение на торговое судно в Аденском заливе. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.
Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, утром 1 февраля два ялика попытались приблизиться к конвоируемому судну «Жуисун». Благодаря усилиям экипажа китайского эсминца «Баотоу», принявшего сдерживающие меры, пиратов удалось обратить в бегство.
4 февраля, как отмечается, ВМС НОАК успешно завершили сопровождение 1 658-й группы судов, в которую входил «Жуисун».
НОВОСТИ
- 10:32 06.02.2025
- Четверть россиян сочетают основную работу с подработкой — опрос
- 10:05 06.02.2025
- Более 40 тыс. федеральных служащих США согласились на отсроченное увольнение — WSJ
- 10:00 06.02.2025
- Баканов сменил Борисова на посту главы Роскосмоса
- 09:32 06.02.2025
- Google откажется от принципов разнообразия и инклюзивности при найме на работу — WSJ
- 09:20 06.02.2025
- ГД готовит проект о медицинском освидетельствовании приезжающих в РФ иностранцев — Володин
- 09:05 06.02.2025
- Трамп подписал указ о запрете сменившим пол мужчинам соревноваться с женщинами
- 09:00 06.02.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 28 украинских БПЛА над регионами России
- 21:10 05.02.2025
- Израиль решил покинуть Совет ООН по правам человека
- 19:45 05.02.2025
- Правительству будет дано поручение президента создать программу восстановления приграничья
- 19:30 05.02.2025
- В Европе думают, как можно использовать «Северный поток 2» в случае решения кризиса на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать