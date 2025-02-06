ВМС Китая предотвратили нападение пиратов на судно в Аденском заливе

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) предотвратили пиратское нападение на торговое судно в Аденском заливе. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, утром 1 февраля два ялика попытались приблизиться к конвоируемому судну «Жуисун». Благодаря усилиям экипажа китайского эсминца «Баотоу», принявшего сдерживающие меры, пиратов удалось обратить в бегство.

4 февраля, как отмечается, ВМС НОАК успешно завершили сопровождение 1 658-й группы судов, в которую входил «Жуисун».