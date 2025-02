Власти США прекращают выплаты ряду крупнейших американских СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Органы исполнительной власти США прекращают финансирование американских газет Politico, The New York Times и информационного агентства Associated Press. Об этом в своих постах в социальной сети X объявил предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE).

Во всех случаях речь идет об оплате дорогостоящих подписок на сервисы этих СМИ со стороны различных министерств правительства США. По данным Маска, Госдепартамент США прекратил выплаты Associated Press, Минфин США перестал оплачивать подписку на The New York Times, а Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) отказалось от сервисов Politico.

Как заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, правительство США отменит подписку на Politico общей стоимостью порядка $8 млн в год. Она отметила, что фактически Politico субсидировалось за счет американских налогоплательщиков, и команда DOGE уже начала работу по отмене платежей газете. Теперь ведомство Маска приступило к ревизии трат федеральных органов США на подписки на другие СМИ. Ранее предприниматель высказался резко против практики финансирования СМИ за счет государственных средств.