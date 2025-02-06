Три человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с беспилотника на легковой автомобиль в селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области, в результате погибли мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки, предположительно, находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте», — написал Гладков.