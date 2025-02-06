УК «Первая»: рост розничного сегмента рынка управления активами может превысить триллион рублей в 2025 году
20:26 06.02.2025
В рамках пресс-завтрака генеральный директор управляющей компании «Первая» Андрей Бершадский поделился мнением, что в этом году розничный сегмент продолжит выступать локомотивом всей индустрии доверительного управления и коллективных инвестиций. Частные инвесторы могут вложить в него более 1 трлн руб. в этом году без учета переоценки ценных бумаг.
По словам Андрея Бершадского, основными драйверами рынка продолжат выступать биржевые фонды. Помимо этого, обеспечить приток могут совершенно новые для рынка продукты. В их числе – ИИС ОПИФ, который является паевым фондом с налоговыми преимуществами индивидуального инвестиционного счета (ИИС), а также совместный продукт управляющих и страховых компании – долевое страхование жизни, которое объединяет в себе открытые ПИФ и страховую оболочку.
«При сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и соотношения притоков в накопительные счета и депозиты физлиц против инвестиционных инструментов на уровне 15-20% чистый приток в инструменты доверительного управления и коллективных инвестиции может составить 1 трлн руб., что соответствует показателю вложений в инструменты индустрии управления активами в 2024. Однако есть и оптимистичный сценарий, при котором соотношение сбережений в банковских и инвестиционных продуктах станет как в ковидном 2020-м, когда было 50/50. Тогда рост коллективных инвестиций будет гораздо больше. При этом сама норма сбережений населения к ВВП на фоне снижения ставки ЦБ может несколько снизиться с текущих 6-7% в пользу потребления», – резюмировал Андрей Бершадский.
НОВОСТИ
- 21:03 06.02.2025
- Глава МЭА Бирол обеспокоился долей РФ в мире по обогащению урана
- 18:50 06.02.2025
- Фальков предложить наделить Минобрнауки правом согласовывать платный прием в университеты
- 18:15 06.02.2025
- Путин: Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам
- 17:40 06.02.2025
- В Армении заявили, что не будут участвовать во встрече глав парламентских комитетов ОДКБ
- 17:12 06.02.2025
- Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Подмосковье
- 17:00 06.02.2025
- В Баку ждут мер от Москвы в связи с нотой о прекращении деятельности Русского дома — МИД
- 16:32 06.02.2025
- За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 205 военнослужащих
- 16:12 06.02.2025
- Келлог назвал шансы Киева получить ядерное оружие «мизерными или нулевыми»
- 16:00 06.02.2025
- РФ направила Абхазии средства для целей социально-экономического развития республики
- 15:32 06.02.2025
- В Кремле не считают экспертами по Украине тех, кто молчал после майдана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать