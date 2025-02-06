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НОВОСТИ

УК «Первая»: рост розничного сегмента рынка управления активами может превысить триллион рублей в 2025 году

20:26 06.02.2025

В рамках пресс-завтрака генеральный директор управляющей компании «Первая» Андрей Бершадский поделился мнением, что в этом году розничный сегмент продолжит выступать локомотивом всей индустрии доверительного управления и коллективных инвестиций. Частные инвесторы могут вложить в него более 1 трлн руб. в этом году без учета переоценки ценных бумаг.

По словам Андрея Бершадского, основными драйверами рынка продолжат выступать биржевые фонды. Помимо этого, обеспечить приток могут совершенно новые для рынка продукты. В их числе – ИИС ОПИФ, который является паевым фондом с налоговыми преимуществами индивидуального инвестиционного счета (ИИС), а также совместный продукт управляющих и страховых компании – долевое страхование жизни, которое объединяет в себе открытые ПИФ и страховую оболочку.

«При сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и соотношения притоков в накопительные счета и депозиты физлиц против инвестиционных инструментов на уровне 15-20% чистый приток в инструменты доверительного управления и коллективных инвестиции может составить 1 трлн руб., что соответствует показателю вложений в инструменты индустрии управления активами в 2024. Однако есть и оптимистичный сценарий, при котором соотношение сбережений в банковских и инвестиционных продуктах станет как в ковидном 2020-м, когда было 50/50. Тогда рост коллективных инвестиций будет гораздо больше. При этом сама норма сбережений населения к ВВП на фоне снижения ставки ЦБ может несколько снизиться с текущих 6-7% в пользу потребления», – резюмировал Андрей Бершадский.

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