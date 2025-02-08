Балтия вышла из энергокольца с РФ, Калининградская область работает в автономном режиме
08:50 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией, сообщило Минэнерго РФ. Регион готов к автономной работе, подчеркнули в министерстве.
«Благодаря своевременным решениям президента и правительства России энергетическая система Калининградской области была заблаговременно подготовлена к автономной работе. Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение граждан», — говорится в сообщении Минэнерго.
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