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Балтия вышла из энергокольца с РФ, Калининградская область работает в автономном режиме

08:50 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией, сообщило Минэнерго РФ. Регион готов к автономной работе, подчеркнули в министерстве.

«Благодаря своевременным решениям президента и правительства России энергетическая система Калининградской области была заблаговременно подготовлена к автономной работе. Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение граждан», — говорится в сообщении Минэнерго.

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