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Объем экспорта вооружений ФРГ при Шольце стал на 65% больше, чем при Меркель

10:00 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство действующего канцлера Германии Олафа Шольца одобрило экспорт вооружений примерно на 39 млрд евро, что на 65% больше, чем при его предшественнице Ангеле Меркель. Это следует из ответа Минэкономики ФРГ на запрос депутата Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен, передает радиостанция Deutschlandfunk.

В период с октября 2021 по декабрь 2024 года был одобрен экспорт на сумму около 39 млрд евро. В предыдущий законодательный период (2018-2021) этот показатель составлял 23,6 млрд евро. Поставки оружия в страны, не входящие в Евросоюз, значительно выросли — с 10,8 млрд до 25,5 млрд евро. Значительная часть этого объема пришлась на Украину.

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