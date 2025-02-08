Медпомощь бездомным должна оказываться по месту пребывания — поручение Путина
14:00 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания, даже при отсутствии у них документов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«С учетом ранее данных поручений обеспечить актуализацию порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, предусмотрев возможность оказания гражданам Российской Федерации без определенного места жительства плановой медицинской помощи по месту их пребывания, в том числе в случаях отсутствия у них регистрации, документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета», — говорится в сообщении.
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