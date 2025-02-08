0
0
0
НОВОСТИ

Медпомощь бездомным должна оказываться по месту пребывания — поручение Путина

14:00 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания, даже при отсутствии у них документов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить актуализацию порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, предусмотрев возможность оказания гражданам Российской Федерации без определенного места жительства плановой медицинской помощи по месту их пребывания, в том числе в случаях отсутствия у них регистрации, документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 08.02.2025
Путин поручил принять меры по борьбе со звонками мошенников с Украины
0
221
12:30 08.02.2025
В израильских тюрьмах началась процедура освобождения палестинских заключенных — Ynet
0
263
12:00 08.02.2025
Путин поручил рассмотреть освобождение благотворительных организаций от НДС
0
295
11:30 08.02.2025
Трамп недоволен недостаточно большим числом депортированных из США нелегалов — NBC
0
360
11:00 08.02.2025
Заемщики должны будут предоставлять ИНН при обращении за кредитом - Володин
0
421
10:30 08.02.2025
Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 50% — данные GIE
0
440
10:00 08.02.2025
Объем экспорта вооружений ФРГ при Шольце стал на 65% больше, чем при Меркель
0
441
09:30 08.02.2025
Ядерное оружие КНДР не является предметом сделки — ЦТАК
0
501
09:00 08.02.2025
Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным и написал «Джо, ты уволен»
0
559
08:50 08.02.2025
Балтия вышла из энергокольца с РФ, Калининградская область работает в автономном режиме
0
583

Возврат к списку