Медпомощь бездомным должна оказываться по месту пребывания — поручение Путина

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания, даже при отсутствии у них документов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить актуализацию порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, предусмотрев возможность оказания гражданам Российской Федерации без определенного места жительства плановой медицинской помощи по месту их пребывания, в том числе в случаях отсутствия у них регистрации, документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета», — говорится в сообщении.