17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки в Курской области потеряли более 320 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены 2 танка, 3 боевые машины пехоты, в т. ч. БМП Bradley производства США, 4 бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 5 минометов, 2 пусковые установки РСЗО (БМ-21 „Град“ и БМ-27 „Ураган“), инженерная машина разграждения Pionierpanzer 2 производства Германии, а также 3 пункта управления БПЛА», — сказали в ведомстве.