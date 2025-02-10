14 человек пострадали в ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

14 человек пострадали в результате столкновения тягача и пассажирского автобуса в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

«По предварительной информации, в результате автопроисшествия пострадали 14 человек», — сообщает ведомство.

ДТП произошло утром в понедельник на автодороге в Чугуевском округе Приморского края, на заснеженном спуске. Лесовоз перекрыл движение в обе стороны. Автобус получил значительные повреждения со стороны водителя.