В Дании предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии
12:00 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Датская инициативная группа Denmarkification предложила королевству выкупить штат Калифорния в ответ на стремление президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом сообщило европейское издание Politico.
Как заявил газете инициатор кампании Ксавье Дютуа, Калифорния обойдется в $1 трлн и «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд». По его мнению, контактами с США должны заниматься представители производителя конструкторов Lego, поскольку «общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало их экспертами в области переговоров».
Собрать средства на покупку Калифорнии предлагается путем краудфандинга. «Это всего лишь 200 тыс. крон с каждого датчанина», — говорится на сайте Denmarkification. Группа не указывает, сколько средств уже удалось собрать, однако отмечает, что петицию о вхождении штата в состав Дании подписали более 198 тыс. человек. Авторы инициативы полагают, что Трамп согласится продать Калифорнию, поскольку он «не самый большой поклонник» штата и неоднократно называл его наиболее разрушенным в стране.
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