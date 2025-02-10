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Глава австрийского концерна OMV выступил за транзит газа из Азербайджана через Украину

12:20 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа нуждается в поставках газа и не может себе позволить исключить перспективы транзита голубого топлива из Азербайджана через территорию Украины. Об этом заявил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

«Нам необходимо увеличить поставки всех энергоносителей, включая газ. И мы не можем позволить себе исключить что-либо. Я бы никогда не отдал себя в руки какого-то одного поставщика в будущем. Остальное — вопрос политический», — ответил глава OMV на вопрос о поддержке им транзита газа из Азербайджана через территорию Украины.

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