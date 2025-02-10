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Три человека задержаны за поджог релейных шкафов на ж/д в Белгородской области

16:32 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали троих человек, в том числе двоих подростков, которые за деньги подожгли релейные шкафы в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ России при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили личности подозреваемых в совершении противоправного деяния и задержали их по местам жительства в Белгородской области. Злоумышленниками оказались молодой человек 2005 года рождения, а также двое подростков 17 и 15 лет», — сказали в пресс-службе.

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