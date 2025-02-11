Массовая депортация мигрантов грозит кризисом в сельском хозяйстве США — FT

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая депортация нелегальных мигрантов по решению властей США может повлечь кризис в сельском хозяйстве страны. Об этом предупреждает газета Financial Times (FT).

По ее информации, бизнес-сообщество Соединенных Штатов выражает обеспокоенность относительного того, что иммиграционная реформа нового президента страны Дональда Трампа может оказать губительное влияние на сельскохозяйственный сектор экономики страны, который «не может функционировать без рабочих-мигрантов». Издание отмечает, что особенно уязвимой в этом отношении станет молочная промышленность, поскольку миграционная политика США предоставляет возможность получения специальной визы только для сезонных рабочих, занимающихся сбором фруктов и овощей, и не предусматривает такого варианта для работников молочных ферм, которые приезжают не на один сезон, а на долгое время.

По словам главы GR-отдела Федерации фермерских хозяйств штата Висконсин Тайлера Венцлаффа, в этой связи многие нелегальные мигранты «работают на фермах годами», а их деятельность вносит ощутимый вклад в экономику. «Мы поддерживаем депортацию преступников, но нам в Висконсине нужна надежная рабочая сила», — подчеркивает Венцлафф. «Если не будет рабочих-мигрантов, не будет ни молока, ни сыра, ни масла, ни мороженого. Нам всем придется стать веганами», — пояснил в разговоре с FT фермер из этого штата Джон Розеноу. Он выразил сомнение, что ограничение притока нелегалов приведет к увеличению количества работников среди «коренных американцев».

По данным экономиста университета штата Мичиган Дэниела Ортеги, около 40% из 2,4 млн рабочих в сельском хозяйстве США не имеют права осуществлять трудовую деятельность в стране. «Они играют важную роль, которую многие работники, родившиеся в США, либо не могут, либо не хотят выполнять», — отметил он, пояснив, что массовая депортация может привести к росту цен на продукты. Газета также приводит статистику Национального совета работодателей в сельском хозяйстве США, согласно которой в 2020 году лишь 337 урожденных американцев подали заявки на вакансии в сельскохозяйственном секторе. В тот период количество соответствующих объявлений о работе превышало 97,6 тыс.