Массовая депортация мигрантов грозит кризисом в сельском хозяйстве США — FT
12:20 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массовая депортация нелегальных мигрантов по решению властей США может повлечь кризис в сельском хозяйстве страны. Об этом предупреждает газета Financial Times (FT).
По ее информации, бизнес-сообщество Соединенных Штатов выражает обеспокоенность относительного того, что иммиграционная реформа нового президента страны Дональда Трампа может оказать губительное влияние на сельскохозяйственный сектор экономики страны, который «не может функционировать без рабочих-мигрантов». Издание отмечает, что особенно уязвимой в этом отношении станет молочная промышленность, поскольку миграционная политика США предоставляет возможность получения специальной визы только для сезонных рабочих, занимающихся сбором фруктов и овощей, и не предусматривает такого варианта для работников молочных ферм, которые приезжают не на один сезон, а на долгое время.
По словам главы GR-отдела Федерации фермерских хозяйств штата Висконсин Тайлера Венцлаффа, в этой связи многие нелегальные мигранты «работают на фермах годами», а их деятельность вносит ощутимый вклад в экономику. «Мы поддерживаем депортацию преступников, но нам в Висконсине нужна надежная рабочая сила», — подчеркивает Венцлафф. «Если не будет рабочих-мигрантов, не будет ни молока, ни сыра, ни масла, ни мороженого. Нам всем придется стать веганами», — пояснил в разговоре с FT фермер из этого штата Джон Розеноу. Он выразил сомнение, что ограничение притока нелегалов приведет к увеличению количества работников среди «коренных американцев».
По данным экономиста университета штата Мичиган Дэниела Ортеги, около 40% из 2,4 млн рабочих в сельском хозяйстве США не имеют права осуществлять трудовую деятельность в стране. «Они играют важную роль, которую многие работники, родившиеся в США, либо не могут, либо не хотят выполнять», — отметил он, пояснив, что массовая депортация может привести к росту цен на продукты. Газета также приводит статистику Национального совета работодателей в сельском хозяйстве США, согласно которой в 2020 году лишь 337 урожденных американцев подали заявки на вакансии в сельскохозяйственном секторе. В тот период количество соответствующих объявлений о работе превышало 97,6 тыс.
НОВОСТИ
- 12:32 11.02.2025
- Украина получает газ транзитом через Словакию — Фицо
- 12:05 11.02.2025
- Конюхов первым в истории пересек на веслах Южную Атлантику
- 12:00 11.02.2025
- ЕС не примет соглашение по Украине без участия Европы в его достижении — Каллас
- 11:32 11.02.2025
- Ереван вряд ли примет посредничество РФ в переговорах с Баку — спикер парламента Армении
- 11:20 11.02.2025
- Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 февраля составили 339 млрд руб. — Минфин
- 11:05 11.02.2025
- ВСУ тщетно пытались контратаковать на красноармейском направлении в ДНР — Пушилин
- 11:00 11.02.2025
- В Монголии на границе с РФ модернизируют КПП для создания свободной экономической зоны
- 10:32 11.02.2025
- Китайский дирижабль-разведчик может засечь самолеты-невидимки США с дистанции 2 тыс. км
- 10:20 11.02.2025
- Инвесторы с Маском во главе предложили $97,4 млрд за контроль над OpenAI — WSJ
- 10:05 11.02.2025
- Трамп пригрозил Египту и Иордании остановкой помощи в случае отказа принять людей из Газы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать