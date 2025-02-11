Примерный размер своей страховой пенсии знают меньше трети россиян

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерный размер своей страховой пенсии знают порядка 29% россиян. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного «СберНПФ», с которыми ознакомился ТАСС. В фонде отметили, что россияне стали лучше разбираться в выплате пенсий.

Так, по данным фонда, в особенностях выплаты страховой пенсии разобрался каждый восьмой участник опроса (12%): 5% понимают, как рассчитать страховую пенсию, а 7% уточняют ее размер на Госуслугах или сайте Социального фонда России. Год назад «разобравшихся» было 8%. «Примерно представляют размер страховой пенсии 29% респондентов. Еще 36% не интересуются ею, поскольку планируют жить на сбережения и доход от инвестиций. Вообще ничего не знают о страховой пенсии 23% россиян», — отмечается в результатах исследования.