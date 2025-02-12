ВС РФ поразили групповым ракетным ударом цеха по производству БПЛА на Украине

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим беспилотники и FPV-дроны. Цели поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены», — говорится в сообщении.