Поддержка Украины обойдется Европе еще в $3,1 трлн в течение следующих 10 лет — Bloomberg
11:20 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка Украины и расширение собственных вооруженных сил может обойтись крупнейшим европейским странам в дополнительные $3,1 трлн в течение следующих 10 лет. Такие оценки приводит Bloomberg Economics в связи с заявлением шефа Пентагона Пита Хегсета, предупредившего Европу о том, что она сама должна заниматься обеспечением своей безопасности.
В частности, согласно оценкам агентства, восстановление Вооруженных сил Украины может обойтись примерно в $175 млрд в течение 10 лет, и это зависит от того, в каком состоянии будут находиться ее войска на момент достижения урегулирования. Миротворческие силы численностью 40 тыс. человек обойдутся примерно в $30 млрд за тот же период времени.
Большая часть средств пойдет на укрепление вооруженных сил стран — членов ЕС и увеличение совокупного оборонного бюджета до 3,5% ВВП, что соответствует последним обсуждениям в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, пишет Bloomberg. Дополнительные средства пойдут на финансирование артиллерийских запасов, систем противовоздушной обороны и ракетных систем. Согласно оценкам Bloomberg Economics, если финансирование будет осуществляться за счет долговых обязательств, то в течение следующего десятилетия потребности пяти крупнейших европейских членов НАТО в заемных средствах составят еще $2,7 трлн. Европа не готова взять на себя огромную часть бремени, указывает Bloomberg.
Как указывает агентство, обязательства Европы по поддержке Украины обнажили масштаб проблемы, стоящей перед европейцами, к которой они сейчас в значительной степени не готовы. В частности, по словам высокопоставленного европейского чиновника, «Россия имеет значительное преимущество перед Европой в живой силе, а ее военная экономика способна производить снаряды и другое военное оборудование темпами, превышающими потребности армии на линии фронта на Украине».
Кроме того, Bloomberg Economics прогнозирует, что Украине придется потратить около 230 млрд долларов на восстановление зданий и инфраструктуры. Вместе с этим, по данным агентства, в настоящее время существует дефицит в $130 млрд между потребностями Украины в восстановлении и обещанным финансированием. Это ставит под угрозу любое восстановление экономики и может подорвать устойчивость Украины в долгосрочной перспективе, указывает агентство.
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