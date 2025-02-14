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ЕС должен изменить свою политику, чтобы сесть за стол переговоров по Украине — Орбан

13:00 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен изменить свою политику, чтобы получить место за столом переговоров об урегулировании конфликта на Украине вместе с Россией и США. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что лидеры ЕС на протяжении трех лет предпринимали усилия для продолжения военных действий на Украине, а сейчас обсуждается вопрос о том, кто будет участвовать в переговорах о мире. «Но места за столом переговоров не распределяются просто так, за это нужно бороться. И почему Европа, которая поддерживает войну, должна иметь там место», — сказал глава правительства.

Орбан подчеркнул, что «нельзя ничего не делать для мира» и при этом претендовать на участие в мирных переговорах. «Мир политики нельзя назвать жизнерадостным и дружелюбным, он основан на интересах и жесток. Нужно уметь постоять за себя в этом мире», — заключил премьер.

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