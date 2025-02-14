ЦБ РФ существенно понизил прогноз кредитования населения на 2025 год
17:00 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России понизил прогноз роста кредитования населения на 2025 год до 1-6% с 6-11% ранее, следует из среднесрочного прогноза ЦБ РФ.
Прогноз роста ипотечного кредитования на 2025 год регулятор понизил до 3-8% с 8-13% ранее. Прогноз роста кредитования компаний ЦБ сохранил на уровне 8-13%.
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