ЦБ РФ существенно понизил прогноз кредитования населения на 2025 год

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России понизил прогноз роста кредитования населения на 2025 год до 1-6% с 6-11% ранее, следует из среднесрочного прогноза ЦБ РФ.

Прогноз роста ипотечного кредитования на 2025 год регулятор понизил до 3-8% с 8-13% ранее. Прогноз роста кредитования компаний ЦБ сохранил на уровне 8-13%.