Трамп заявил, что ни капли не верит в то, что РФ хочет войны с НАТО
09:05 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что совершенно не верит утверждениям о намерении России начать войну с Североатлантическим альянсом.
«Нет, я не соглашусь. Я не соглашусь с этим. Ни капельки [не верю]», — сказал он.
НОВОСТИ
- 09:00 17.02.2025
- За ночь над регионами РФ сбиты 90 украинских БПЛА и ракета «Нептун-МД»
- 20:03 16.02.2025
- Агентство Bloomberg сообщило, к какой дате в Белом доме рассчитывают добиться прекращения огня на Украине
- 20:00 16.02.2025
- Глава одной из провинций Канады заявил, что переговоры о пошлинах США канадцы ведут сами с собой
- 19:17 16.02.2025
- Глава Госдепа США рассказал, когда к переговорам подключат Украину и ЕС
- 17:54 16.02.2025
- На Украине военная помощь Запада пропадает, не доехав до места - СМИ
- 15:30 16.02.2025
- Сикорский: Объединение национальных армий Европы не произойдет
- 15:15 16.02.2025
- Париж 17 февраля проведет саммит ЕС по вопросам безопасности - МИД Франции
- 10:15 16.02.2025
- Президент Лукашенко впервые за последние пять лет встретился с высокопоставленным чиновником Госдепа - NYT
- 09:10 16.02.2025
- СМИ предполагают, почему Украина отказалась от соглашения по полезным ископаемым с США
- 09:00 16.02.2025
- Глава МИД Франции: Первым испытанием для Европы станет отказ от капитуляции на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать