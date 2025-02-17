0
0
57
НОВОСТИ

Трамп заявил, что ни капли не верит в то, что РФ хочет войны с НАТО

09:05 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что совершенно не верит утверждениям о намерении России начать войну с Североатлантическим альянсом.

«Нет, я не соглашусь. Я не соглашусь с этим. Ни капельки [не верю]», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 17.02.2025
За ночь над регионами РФ сбиты 90 украинских БПЛА и ракета «Нептун-МД»
0
72
20:03 16.02.2025
Агентство Bloomberg сообщило, к какой дате в Белом доме рассчитывают добиться прекращения огня на Украине
0
1076
20:00 16.02.2025
Глава одной из провинций Канады заявил, что переговоры о пошлинах США канадцы ведут сами с собой
0
940
19:17 16.02.2025
Глава Госдепа США рассказал, когда к переговорам подключат Украину и ЕС
0
1078
17:54 16.02.2025
На Украине военная помощь Запада пропадает, не доехав до места - СМИ
0
1166
15:30 16.02.2025
Сикорский: Объединение национальных армий Европы не произойдет
0
1317
15:15 16.02.2025
Париж 17 февраля проведет саммит ЕС по вопросам безопасности - МИД Франции
0
1281
10:15 16.02.2025
Президент Лукашенко впервые за последние пять лет встретился с высокопоставленным чиновником Госдепа - NYT
0
1737
09:10 16.02.2025
СМИ предполагают, почему Украина отказалась от соглашения по полезным ископаемым с США
0
1922
09:00 16.02.2025
Глава МИД Франции: Первым испытанием для Европы станет отказ от капитуляции на Украине
0
1808

Возврат к списку