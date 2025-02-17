Трамп заявил, что ни капли не верит в то, что РФ хочет войны с НАТО

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что совершенно не верит утверждениям о намерении России начать войну с Североатлантическим альянсом.

«Нет, я не соглашусь. Я не соглашусь с этим. Ни капельки [не верю]», — сказал он.