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Самая низкая температура воздуха с начала года отмечена сегодня ночью в Москве — синоптик

10:05 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столбики термометров показали сегодня самую низкую температуру воздуха с начала года в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«Третий день подряд природа обновляет в Москве температурный минимум года — минувшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустились до отметки в минус 12,7 градуса — это самая низкая температура воздуха с начала нынешнего года», — написал он.

Леус отметил, что самая низкая температура выдалась в подмосковном Клину — минус 17,5 градуса, чуть теплее было в Бутово — минус 16,3 градуса.

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