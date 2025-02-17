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Премьер Нидерландов не исключил отправку миротворцев на Украину при определенных условиях

17:12 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды не исключают отправку миротворцев на Украину при соблюдении определенных условий. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, чьи слова приводит газета De Telegraaf.

В интервью изданию он отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности речь шла в том числе о том, «готова ли Европа участвовать в миротворческих силах» на Украине.

В целом, сказал глава голландского правительства, Нидерланды «не против этого, потому что понимают, что Европа должна принять меры». В то же время премьер подчеркнул, что участие «голландцев в европейских миротворческих силах на Украине должно быть должным образом обсуждено», в том числе национальным парламентом.

По словам премьера, для Нидерландов «чрезвычайно важны» два момента: четкий парламентский мандат для отправки войск и поддержка Вашингтона. «Если ситуация выйдет из-под контроля, мы должны иметь возможность рассчитывать на США, — заметил он. — И если у нас не будет четкого мандата в отношении действий вдоль российско-украинской границы, это станет прямым путем к катастрофе».

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