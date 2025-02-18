Российские бойцы, прорвав оборону ВСУ у Тернов, вошли в Ямполовку в ДНР — Марочко

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, прорвав оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и на 1,2 км продвинувшись вглубь обороны у Тернов, вошли в населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска прорвали оборонительную линию вооруженных формирований Украины южнее Тернов, на 1,2 км продвинувшись в глубину обороны противника, и вошли в населенный пункт Ямполовка. Также ВС РФ улучшили тактическое положение юго-восточнее от Ямполовки», — сказал он.