Российские бойцы, прорвав оборону ВСУ у Тернов, вошли в Ямполовку в ДНР — Марочко
10:05 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие, прорвав оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и на 1,2 км продвинувшись вглубь обороны у Тернов, вошли в населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий наши войска прорвали оборонительную линию вооруженных формирований Украины южнее Тернов, на 1,2 км продвинувшись в глубину обороны противника, и вошли в населенный пункт Ямполовка. Также ВС РФ улучшили тактическое положение юго-восточнее от Ямполовки», — сказал он.
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