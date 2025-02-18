Послание президента будет главным образом внутриполитическим событием — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию является в первую очередь внутриполитическим событием и с переговорами с США связано не будет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Послание Федеральному собранию иногда имеет развернутую международную часть, иногда не имеет, но главным образом — это внутриполитическое событие», — рассказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли подготовка к посланию связана с переговорами с США.