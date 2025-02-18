В ГД хотят освободить от срочной службы бойцов СВО, отслуживших полгода по контракту
16:12 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы работают над законодательными изменениями, которые освободят от призыва на срочную службу бойцов спецоперации, добровольно заключивших контракт с Минобороны и отслуживших полгода. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Начало СВО значительно усовершенствовало военный пакет, принято более 120 законов. Но нам еще предстоит решить ряд проблем: <…> это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны и не менее 6 месяцев воевали в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Картаполов в ходе выступления на пленарном заседании.
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