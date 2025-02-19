РФПИ ожидает возвращения ряда американских компаний на рынок РФ в II квартале 2025 г.

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает возвращения ряда американских компаний на российский рынок уже во втором квартале 2025 г., но процесс возвращения будет непростым, заявил ТАСС глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«РФПИ ожидает возврат ряда американских компаний на российский рынок уже во втором квартале 2025 года. Но процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как многие ниши уже заняты», — сказал он.