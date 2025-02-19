Послы 27 стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России - источник
12:00 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России из-за конфликта на Украине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
«Да, постоянные представители согласовали новые санкции сегодня утром», — сказал дипломат.
В новый пакет санкций Евросоюза против России войдут 13 банков, а также «больше физлиц и компаний». Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.
Евросоюз также планирует постепенно вводить запрет на импорт определенных видов алюминиевой продукции из России. По данным газеты, в среду очередной пакет получил одобрение со стороны послов всех стран ЕС.
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