У Европы большие проблемы в сфере оборонной промышленности — глава Минобороны Бельгии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа испытывает большие проблемы с оборонной промышленностью и нуждается в консолидации. Об этом заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен в опубликованное вечером 18 февраля интервью газете Financial Times (FT).

«Европе нужна более интегрированная оборонная промышленность», — приводит издание слова бельгийского министра. Он отметил, что каждая европейская страна реализовывала собственные проекты, что привело к мелкосерийным заказам, высоким расходам на техническое обслуживание и неэффективности. Франкен заявил о необходимости создания четырех «действительно крупных» оборонных компаний, в которые были бы вовлечены европейские страны. Но бельгийский министр отметил, что в Европе не хватает лидеров, которые признают существующие «большие проблемы» и будут продвигать такие амбициозные проекты.

Совместные проекты Европы до сих пор не увенчались успехом, отчасти из-за желания каждой страны поставлять часть общего продукта. «Назовите хотя бы один европейский проект, комплексный проект, который оказался успешным», — указал Франкен.

Как отмечает издание, обеспокоенность в европейских странах вызвало заявление главы оборонного ведомства США Пита Хегсета, предупредившего, что военное присутствие его страны в Европе не будет «вечным».