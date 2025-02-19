У Европы большие проблемы в сфере оборонной промышленности — глава Минобороны Бельгии
14:00 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа испытывает большие проблемы с оборонной промышленностью и нуждается в консолидации. Об этом заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен в опубликованное вечером 18 февраля интервью газете Financial Times (FT).
«Европе нужна более интегрированная оборонная промышленность», — приводит издание слова бельгийского министра. Он отметил, что каждая европейская страна реализовывала собственные проекты, что привело к мелкосерийным заказам, высоким расходам на техническое обслуживание и неэффективности. Франкен заявил о необходимости создания четырех «действительно крупных» оборонных компаний, в которые были бы вовлечены европейские страны. Но бельгийский министр отметил, что в Европе не хватает лидеров, которые признают существующие «большие проблемы» и будут продвигать такие амбициозные проекты.
Совместные проекты Европы до сих пор не увенчались успехом, отчасти из-за желания каждой страны поставлять часть общего продукта. «Назовите хотя бы один европейский проект, комплексный проект, который оказался успешным», — указал Франкен.
Как отмечает издание, обеспокоенность в европейских странах вызвало заявление главы оборонного ведомства США Пита Хегсета, предупредившего, что военное присутствие его страны в Европе не будет «вечным».
НОВОСТИ
- 14:32 19.02.2025
- Французам придется «затянуть пояса» ради наращивания оборонных расходов страны — глава МИД
- 14:12 19.02.2025
- Большинство поляков выступают против приема мигрантов — опрос
- 13:32 19.02.2025
- В РФ в 2024 году ущерб от IT-преступлений вырос почти на 40% и составил 200 млрд рублей
- 13:20 19.02.2025
- Новые санкции ЕС предусматривают запрет на операции с портами и аэропортами РФ — Bloomberg
- 13:05 19.02.2025
- Кабмин РФ увеличил квоты для целевиков в вузах, в том числе в авиастроении
- 13:00 19.02.2025
- Сирийские курды не сложат оружие, пока в стране действуют боевики ИГ* — представитель
- 12:32 19.02.2025
- Венгрия не допустила санкций ЕС против патриарха Кирилла и других физлиц в РФ — Сийярто
- 12:20 19.02.2025
- В Эр-Рияде сделан шаг для выгодного мирного договора — Песков
- 12:05 19.02.2025
- Беженцы потеряют статус временной защиты после заключения мира на Украине — чешский портал
- 12:00 19.02.2025
- Послы 27 стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать