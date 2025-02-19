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НОВОСТИ

Команда Трампа изучает возможность широкомасштабной сделки с Китаем - NYT

19:10 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность заключения широкомасштабного соглашения с Китаем, которое может включать в себя сделку по вопросам ядерной безопасности. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Трамп заинтересован в сделке, которая предусматривает значительные инвестиции Китая в США и обязательства по закупкам американской продукции», — приводит издание слова источников. Они отметили, что президент также хочет включить в соглашение вопросы ядерной безопасности, которые он намерен обсудить лично с председателем КНР Си Цзиньпином.

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