Команда Трампа изучает возможность широкомасштабной сделки с Китаем - NYT

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность заключения широкомасштабного соглашения с Китаем, которое может включать в себя сделку по вопросам ядерной безопасности. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Трамп заинтересован в сделке, которая предусматривает значительные инвестиции Китая в США и обязательства по закупкам американской продукции», — приводит издание слова источников. Они отметили, что президент также хочет включить в соглашение вопросы ядерной безопасности, которые он намерен обсудить лично с председателем КНР Си Цзиньпином.