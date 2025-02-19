Трамп: Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро...
19:25 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от предложения провести президентские выборы на Украине.
«Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
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