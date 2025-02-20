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За ночь уничтожены четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью

09:00 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны за ночь (ПВО) уничтожили четыре украинских БПЛА над Республикой Крым и Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Брянской области», — сказали в ведомстве.

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