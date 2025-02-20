За ночь уничтожены четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью
09:00 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны за ночь (ПВО) уничтожили четыре украинских БПЛА над Республикой Крым и Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Брянской области», — сказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 22:20 19.02.2025
- Эскалация риторики в адрес Трампа со стороны Зеленского может обернуться для последнего неприятностями
- 21:50 19.02.2025
- Макрона и Страмера поедут в Вашингтон обсудить Украину - Уолтц
- 20:33 19.02.2025
- Европа намерена приостановить действие ряда санкций против Сирии - СМИ
- 19:25 19.02.2025
- Трамп: Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро...
- 19:10 19.02.2025
- Команда Трампа изучает возможность широкомасштабной сделки с Китаем - NYT
- 18:35 19.02.2025
- Сбер планирует осуществить 4,5 миллиона изменений IT-ландшафта в этом году
- 18:35 19.02.2025
- Премьер Армении считает, что стране нужна новая конституция
- 17:40 19.02.2025
- Истерика Киева из-за отсутствия за столом переговоров РФ и США неуместна — Путин
- 17:30 19.02.2025
- Атака на КТК выглядит как скоординированные с Европой действия — Путин
- 17:20 19.02.2025
- США говорили, что переговоры должны проходить с участием РФ и Украины — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать