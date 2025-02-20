Мобилизация в ВСУ не позволяет Киеву восполнить потери на поле боя — Генштаб ВС РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя, тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов», — сказал он в интервью «Красной звезде».