09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в Курской области освободили свыше 800 кв. км территории, что составляет около 64% от изначально занятой ВСУ территории. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«В настоящее время инициатива в Курской области полностью находится на нашей стороне. Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых позиций, несмотря на переброску ему дополнительных резервов. Территория Курской области, находящаяся под контролем ВСУ, сокращена более чем в два раза. Освобождено свыше 800 квадратных километров, что составляет около 64% от изначально занятой противником территории (1 268 квадратных километров)», — сказал он в интервью «Красной звезде».

При этом наиболее боеспособные украинские формирования понесли значительные потери, превышающие полученные ими в ходе проведения наступательной операции на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году. За шесть с половиной месяцев ВСУ лишились свыше 62 тысяч человек личного состава элитных частей и около 5,6 тысячи единиц вооружения и военной техники. «На этом фоне на Западе заговорили о стратегической ошибке киевского режима. Красивой картинки не получилось», — отметил Рудской.