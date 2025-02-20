Порядка 10 млн граждан являются потребителями услуг теневого бизнеса в РФ — ЦБ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10 млн граждан РФ являются потребителями услуг теневого бизнеса, объемы переводов значительные. Об этом в рамках форума «Кибербезопасность в финансах» сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

«Наша аналитика показывает, что потребителями услуг теневого бизнеса сегодня являются уже, к сожалению, более 10 миллионов российских граждан. Объемы таких переводов — это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны», — отметила Полякова.