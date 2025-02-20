Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области
13:00 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Кстовском районе Нижегородской области, два человека погибли, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«В Кстовском районе вблизи населенного пункта Новоликеево легкомоторный самолет совершил жесткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека», — говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекались 6 специалистов чрезвычайного ведомства и две единицы техники.
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