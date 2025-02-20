Афганистан отныне не участвует в Римском статуте и не признает юрисдикцию МУС — «Талибан»*

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находящееся у власти в Афганистане радикальное движение «Талибан»* (запрещено в РФ) заявило, что страна отныне отказывается от участия в Римском статуте и не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

«Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства — прим. ТАСС) как образование, которое отстаивает религиозные и национальные ценности афганского народа в рамках исламского шариата, не признает никаких обязательств перед Римским статутом или учрежденным на его основе институтом под названием Международный уголовный суд», — говорится в заявлении, опубликованном заместителем официального представителя «Талибана» Хамдуллой Фитратом в соцсети X. «Присоединение предыдущей администрации к этому статуту не имеет юридической силы», — указывается в сообщении.