Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства
15:32 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании российских судей, поручил продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства РФ и практике его применения.
«Важно, чтобы в целом продолжалась работа по гуманизации уголовного законодательства и практике его применения», — сказал он.
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