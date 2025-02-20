Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании российских судей, поручил продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства РФ и практике его применения.

«Важно, чтобы в целом продолжалась работа по гуманизации уголовного законодательства и практике его применения», — сказал он.