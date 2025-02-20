Москвичей ждут 21 февраля на зарядку с чемпионами в «Лужниках»

15:50

В Москве, в «Лужниках» 21 февраля молодежное сообщество «STOлица» в рамках проекта «Зима в Москве» устроит массовую зарядку – участвовать в ней вместе москвичами будут знаменитые спортсмены. Событие начнется в 13.00 с разминки, которую проведут президент Московской Федерации тхэквондо и трехкратный чемпион Кубка Мира по кикбоксингу Роман Питько, чемпион мира по тхэквондо Александр Леонов и четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Евгения Подберезкина.

Планируется, что на центральной площади спортивного комплекса «Лужники» соберутся более 1000 москвичей. Присоединиться к зарядке сможет любой желающий, без предварительной регистрации на событие. Всех участников события напоят горячим чаем, также все спортсмены получат фирменные теплые варежки.

Напомним, «Зима в Москве» — главный фестиваль сезона, объединивший более 1900 площадок в разных частях столицы, работающий в рамках проектов «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие. В «Лужниках» действует специальная площадка фестиваля, где можно покататься на коньках, лыжах и тюбингах, увидеть ледовые представления, посетить мастер-классы.