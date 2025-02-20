0
0
130
НОВОСТИ

Москвичей ждут 21 февраля на зарядку с чемпионами в «Лужниках»

15:50 20.02.2025

В Москве, в «Лужниках» 21 февраля молодежное сообщество «STOлица» в рамках проекта «Зима в Москве» устроит массовую зарядку – участвовать в ней вместе москвичами будут знаменитые спортсмены. Событие начнется в 13.00 с разминки, которую проведут президент Московской Федерации тхэквондо и трехкратный чемпион Кубка Мира по кикбоксингу Роман Питько, чемпион мира по тхэквондо Александр Леонов и четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Евгения Подберезкина.

Планируется, что на центральной площади спортивного комплекса «Лужники» соберутся более 1000 москвичей. Присоединиться к зарядке сможет любой желающий, без предварительной регистрации на событие. Всех участников события напоят горячим чаем, также все спортсмены получат фирменные теплые варежки.

Напомним, «Зима в Москве» — главный фестиваль сезона, объединивший более 1900 площадок в разных частях столицы, работающий в рамках проектов «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие. В «Лужниках» действует специальная площадка фестиваля, где можно покататься на коньках, лыжах и тюбингах, увидеть ледовые представления, посетить мастер-классы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 20.02.2025
Информация о попытке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтверждается
0
86
16:11 20.02.2025
Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО
0
76
16:00 20.02.2025
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 160 военных и два танка
0
112
15:59 20.02.2025
Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года
0
119
15:32 20.02.2025
Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства
0
187
15:12 20.02.2025
Более 100 млн кв. м жилья в РФ необходимо строить ежегодно — Хуснуллин
0
195
15:00 20.02.2025
США рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Европе — NBC
0
249
14:32 20.02.2025
США после окончания украинского конфликта сосредоточат внимание на КНР — Bloomberg
0
316
14:12 20.02.2025
Работа по размещению «Орешника» в Белоруссии идет активно — Минобороны
0
314
14:00 20.02.2025
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
0
317

Возврат к списку