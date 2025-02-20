0
0
0
НОВОСТИ

Иностранным компаниям, которые ушли из РФ, вернуться будет непросто - Володин

21:06 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы поддерживают мнение главы Минпромторга о том, что уход из РФ зарубежных компаний создал огромные возможности для развития российской промышленности. Ушедшим из РФ компаниям будет непросто вернуться на российский рынок, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий заявил журналистам, что Россия не ждет ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями», за все нужно будет платить.

«Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект — убытки понесли они, а не мы. <…> Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей. Вернуться теперь на наш рынок будет непросто», — сообщил Володин журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 20.02.2025
Делегация НАТО прибыла в Армению
0
210
18:25 20.02.2025
Американцы отменили совместную пресс конференцию Келлога и Зеленского
0
424
18:16 20.02.2025
Сотрудники «Роснефти» в Оренбурге провели патриотическую акцию «Связь поколений»
0
327
17:40 20.02.2025
Трамп заявил о потере Украиной в ходе конфликта 700 тысяч человек
0
480
17:12 20.02.2025
Вертолет санитарной авиации без последствий совершил жесткую посадку в Ставрополе
0
425
17:00 20.02.2025
США выступают против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7 — Financial Times
0
503
16:32 20.02.2025
ЕС больше не может полагаться на США в вопросах безопасности — Politico
0
550
16:12 20.02.2025
Информация о попытке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтверждается
0
544
16:11 20.02.2025
Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО
0
475
16:00 20.02.2025
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 160 военных и два танка
0
485

Возврат к списку