Иностранным компаниям, которые ушли из РФ, вернуться будет непросто - Володин

21:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы поддерживают мнение главы Минпромторга о том, что уход из РФ зарубежных компаний создал огромные возможности для развития российской промышленности. Ушедшим из РФ компаниям будет непросто вернуться на российский рынок, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий заявил журналистам, что Россия не ждет ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями», за все нужно будет платить.

«Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект — убытки понесли они, а не мы. <…> Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей. Вернуться теперь на наш рынок будет непросто», — сообщил Володин журналистам.